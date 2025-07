“Un Cuore per Caronno” fa il punto dopo un anno: «Presenza attiva, senza pregiudizi»

A poco più di un anno dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, la lista civica Un Cuore per Caronno traccia un primo bilancio della propria attività all’opposizione. Lo fa con toni equilibrati e senza attacchi diretti, sottolineando l’impegno costante nel nuovo ruolo: «Stiamo affrontando con impegno questa nuova avventura in minoranza. Noi siamo presenti nelle commissioni, siamo presenti nei Consigli Comunali e cerchiamo di dare il nostro contributo», spiega la nota del gruppo.

Pur evitando giudizi affrettati sull’operato della giunta in carica, la lista invita l’amministrazione a portare a compimento i progetti già finanziati e pronti a partire. «Noi crediamo non sia il momento di “crocifiggere” l’amministrazione attuale, i cittadini li hanno eletti ed hanno espresso il loro voto, quindi troviamo che questa amministrazione debba avere la possibilità di fare la propria esperienza e provino a fare il lavoro per cui sono stati eletti», spiegano, ricordando di avere tra le proprie fila due ex sindaci e una lunga esperienza amministrativa.

Il gruppo annuncia inoltre la nascita di una nuova associazione, di ispirazione sociale, con l’obiettivo di essere accanto ai cittadini «per una parola, un consiglio, un aiuto».

Non manca una velata critica a chi in passato avrebbe ostacolato il completamento del mandato della precedente amministrazione, fino al commissariamento del Comune: «Ricordiamo che non serve criticare, e che saranno i cittadini ad apprezzare o bocciare l’operato dell’amministrazione attuale. E che l’ultima parola l’avrà sempre il cittadino esprimendo il proprio voto. Troviamo sia corretto che chi ora amministra possa avere la possibilità di portare a termine il proprio percorso di cinque anni. Non come qualcuno ha pensato bene di far concludere il nostro mandato non a termine. Non auguriamo a nessuno di passare quello che abbiamo passato noi».

Il messaggio finale è chiaro: Un Cuore per Caronno si pone come forza vigile e collaborativa, pronta a intervenire, ma senza pregiudizi: «Criticheremo, se sarà il caso, ma mai per partito preso».