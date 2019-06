Torna a Busto il giro d’Italia handbike

A distanza di due anni, l’8 settembre tornerà per le strade di Busto Arsizio il Giro d’Italia Handbike, grazie al supporto organizzativo del Teatro Sociale “Delia Cajelli” e i patrocini del Comune e della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Lungo un percorso di poco più di un chilometro, che cinge il centro cittadino, gli atleti correranno per aggiudicarsi la sesta tappa del Giro (in foto della tappa di due anni fa).

“E’ una manifestazione unica in Italia- dice la vicepresidente del Giro Stefania Passio- che attira atleti da tutta la penisola. Siamo felicissimi di essere a Busto, anche perché è sempre stato un territorio molto attento verso queste tematiche di inclusione grazie all’attività sportiva. Ricordando la grande partecipazione della cittadinanza di due anni fa, non posso che augurare una grande giornata di festa, come fu allora”.

Divisi in gare maschili e femminili, sono previste ben 8 categorie, in base al “grado” di disabilità, per il totale di un centinaio di partecipanti. La contesa è ovviamente aperta anche i normodotati. Quello che agli organizzatori preme di sottolineare è appunto il carattere estremamente agonistico della corsa, come ricorda l’handbiker bustocco Vito Lascaro: “E’ un onore per me difendere la bandiera della mia città, sarà una grande emozione. Quello che mi auguro è che il pubblico ci veda come atleti, perché in gara spesso andiamo con il coltello tra i denti e mascherare il tutto con la compassione non è proprio nel nostro spirito”.

Il Comune di Busto, per promuovere al massimo la manifestazione ha organizzato, domani venerdì 14 in piazza Santa Maria, una serata in cui si potranno ascoltare le testimonianze di questi “campioni di vita” e provare con mano una handbike: “Domani Busto, così come il giorno della gara, sarà vetrina trasversale della handbike” dichiara l’assessore allo Sport Gigi Farioli. “Questa modalità di mettere al centro, nel vero senso della parola, vuole preparare al meglio i cittadini in vista di un evento di socialità ed educazione importante”.