Torna la musica nelle residenze storiche

Otto concerti per sei comuni. È la formula di “Musica nelle residenze storiche” che si ripresenta anche nell’estate 2019.

Una sinergia tra le amministrazioni di Galliate Lombardo, Inarzo, Azzate, Casale Litta, Coquio Trevisago e Daverio per proporre una stagione musicale in luoghi storici e affascinanti.

A coordinare e promuovere gli appuntamenti è, anche quest’anno, il Comune di Azzate che ha presentato il calendario.

Il primo appuntamento è in programma venerdì prossimo, 28 giugno, in piazza SS Protaso e Gervaso a Gallaiate Lombardo con l’Esemble d’archi di “I pomeriggi musicali” diretti da Mario Roncuzzi.

Quesi tutti i concerti ( tranne quello di Casale Litta dell’11 luglio e quello di Azzate del 25 luglio che costeranno 2 euro) sono a ingresso gratuito e si terranno anche in caso di maltempo.

Il calendario:

28 giugno 2019 – ore 21.00 piazza dei SS. Protaso e Gervaso – Galliate Lombardo

Ensemble d’archi de I Pomeriggi Musicali

oboe Francesco Quaranta direttore Mario Roncuzzi

in caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno della chiesa.

ingresso libero

3 luglio 2019 – ore 21.00 Villa Ida – Cocquio Trevisago

Plaisir d’Amour contralto Nausicaa Nisati arpa Donata Mattei

11 luglio 2019 – ore 21.00 villa Zaccheo – Casale Litta

Ensemble di fiati de I Pomeriggi Musicali ù

direttore Roberto Gianola

13 luglio 2019 – ore 21.00 Villa Ghiringhelli – Azzate

Opera e dintorni : soprano Maria Gabriella Ferroni tenore, Giuseppe Veneziano, pianoforte Francesco Miotti

18 luglio 2019 – ore 21.00 sagrato SS Pietro e Paolo – Inarzo

Orchestra I Pomeriggi Musicali

violino Fatlinda Thaci, direttore Yusuke Kumehara

25 luglio 2019 – ore 21.00 Villa Castellani – Azzate

Orchestra I Pomeriggi Musicali, tromba Sergio Casesi direttore Alessandro Calcagnile

28 luglio 2019 – ore 21.00 chiesa dei SS. Pietro e Paolo – Inarzo

Tutto Bach – Orchestra da Camera di Engelberg

14 settembre 2019 – ore 21.00 ditta Goglio – Daverio

grande serata finale : Tango Time Buenos Aires Hora Cero

Tutte suggestive e particolari le location:

piazza dei SS. Protaso e Gervaso a Galliate Lombardo

le notizie più antiche circa l’esistenza della chiesa risalgono al 1289. A queste segue un documento databile 1578 – una copia del quale è conservata presso l’archivio parrocchiale – che ne riporta l’intera pianta; essa ricalca quasi totalmente l’edificio odierno e ciò sta a significare che nel corso dei secoli non sono state fatte particolari trasformazioni all’assetto strutturale.

Villa Ida – Cocquio Trevisago

Sorta nel ‘600 come convento di epoca borromea, diventa nell’800 una dimora privata subendo una trasformazione romantica che la arricchisce di verande, serre e giardino. pur mantenendo intatta l’originaria struttura, negli anni ‘50 la villa è oggetto, da parte dell’architetto e proprietario Luigi Mattioni, di una sapiente reinterpretazione artistica che oggi consente, grazie alla particolare forma della sua luminosa sala, di godere da ogni punto la vista del parco e della corte; pregevoli inoltre l’originaria cantina seicentesca e due sale al primo piano dagli interni curati e arredati con mobili e arredi d’epoca.

Villa Zaccheo – Casale Litta

le prime tracce certe del nucleo più antico risalgono al 1586, anche se alcuni indizi propongono legami con l’età longobarda. la famiglia Zaccheo risulta proprietaria della villa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. La villa fu il fulcro dell’insediamento attuale di Tordera.

Villa Ghiringhelli – Azzate

sita nel borgo storico di Azzate risale all’inizio del 1500: a testimonianza di ciò le cantine con la volta ancora intatta. Nel 1700 fu edificata e affrescata la zona centrale della casa, con affreschi che ancor oggi si possono ammirare. Fu Villa Bossi poi nobile Cottalorda. La pianta dell’immobile si sviluppa ad u, con il cortile bocciardato tipico dell’epoca. Nell’altro lato interno la villa si apre su un bellissimo giardino all’italiana seguito da un parco secolare che volge lo sguardo verso la catena alpina, splendida cornice del lago di Varese.

Sagrato della chiesa SS. Pietro e Paolo Inarzo

costruita nella posizione più elevata del paese con una grande veduta verso la palude Brabbia ed il Monte Rosa. il giardino a fianco della piazza era il parco del paese con giochi per bambini e oggi è un’area attrezzata per eventi e luogo di ritrovo.

Villa Castellani – Azzate

già nel ‘500 dimora della famiglia Bossi, il palazzo è passato nel ‘700 nelle mani dei nobili Castellani è oggi sede municipale e proprietà del comune. A livello architettonico spiccano il porticato e l’ampio scalone barocco, il bellissimo camino in pietra nella sala dei ricevimenti, oltre agli affreschi ed ai decori opera, forse, del varesino Magatti.

Ditta Goglio – Daverio

azienda storica nata a Rho nel 1850, Goglio è leader nella produzione di sistemi completi per il confezionamento in imballaggi flessibili con 10 sedi produttive e 7 uffici commerciali in tutto il mondo.