Treni, il Pd legnanese contro Trenord: “Sei convogli in meno per tornare a casa”

Il Partito Democratico di Legnano si unisce all’allarme lanciato da Legnano Futura per le ultime disposizioni in fatto di orari da parte di Trenord che si abbatteranno sui pendolari legnanesi nel mese di agosto. Di seguito la nota

Un grave disservizio sta per abbattersi sui pendolari della stazione di Legnano, già provati dalle mille traversie che li accompagnano ogni giorno durante i loro viaggi per recarsi al lavoro.

Gli oltre 500 pendolari per convoglio che di solito si recano a Milano Porta Garibaldi utilizzando uno dei diretti provenienti da Varese, stando alle ultime disposizioni in fatto di orari di Trenord, in agosto potranno arrivare solo a Rho Centro, oppure dovranno servirsi di treni passanti, solitamente strapieni, più lenti e con vecchie e obsolete carrozze.

Si consideri inoltre che anche per i treni provenienti da Luino (mattinali e serali) in agosto sarà cancellata la fermata di Legnano. Succederà pertanto che la sera i pendolari legnanesi, nei 90 minuti di maggior traffico, avranno ben sei convogli in meno per tornare a casa, per una perdita di circa 3.200 posti a sedere!

Il Partito Democratico esprime il proprio sdegno per il trattamento vessatorio che Trenord e Regione continua a riservare ai pendolari e richiede pertanto, per diminuire i disagi che si verificheranno in Agosto, che come minimo venga istituita la fermata di Legnano per i convogli provenienti da Arona/Domodossola, al fine dir agevolare l’afflusso dei viaggiatori diretti a Milano Porta Garibaldi.