Treni, qualche ritardo al mattino

Ecco la situazioni su alcune delle linee pendolari nella prima mattinata di oggi, lunedì 10 giugno.

Per seguire l’evolversi della situazione è possibile collegarsi con la pagina “circolazione in tempo reale” di Trenord

LUINO-GALLARATE-MILANO

Il treno 33287 (LUINO 06:19 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:57) viaggia con 17 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

Il treno 33290 (GALLARATE 06:08 – LUINO 07:02) viaggia con 18 minuti di ritardo a causa di un guasto al treno che si è verificato nella stazione di ISPRA, ora risolto in seguito all’intervento del personale di bordo.

PORTO CERESIO-VARESE-MILANO

Il treno 23002 (GALLARATE 06:53 – VARESE 07:17) è previsto in partenza con circa 15 minuti di ritardo per una sosta tecnica in sede di deposito.

TREVIGLIO-VARESE-MILANO

