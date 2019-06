Anche oggi vengono cancellati alcuni treni

Terzo giorno di grandi disagi per i pendolari, anche per l’effetto del gran caldo. E mentre l’assessore regionale compretente “riprende” Trenord e dice che è colpa del Pd, la stessa Trenord mette le pezze con le soppressioni di alcuni treni per oggi, 28 giugno 2019.

Attuate, spiega l’azienda, “per assicurare manutenzione straordinaria delle carrozze dotate dei sistemi di condizionamento più vetusti, che potrebbero non funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature di questi giorni”.

Si parla – anche oggi – in particolare della linea Milano-Domodossola, che è quella con i treni più vecchi, forniti dalla “statale” Trenitalia (è il motivo per cui l’assessore Terzi se la prende con il Pd, che però non governa più Fs da un anno).

Occhio: se dovete muovervi su quella linea in serata, diventa problematico.

Comunque, queste sono le tre corse interessate il 28 giugno: verrà cancellato il 5326, vale a dire il treno che parte alle 18.02 da Milano Porta Garibaldi e arriva a Varese alle 18.55, servendo le principali città della linea.

Viene cancellato anche il 10428 che parte per Arona da Porta Garibaldi alle 20:49, così come il successivo 10435 in senso opposto, in partenza da Arona alle 22:06.