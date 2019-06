Tricopigmentazione, finalmente un trattamento contro la caduta dei capelli?

È uno dei problemi che da sempre affligge l’uomo, inteso come sesso maschile, quando si parla di bellezza estetica. Avere una capigliatura folta anche andando avanti con l’età è i desiderio di tutti, ma la perdita dei capelli continua ad essere un qualcosa di complesso da trattare.

Nel tempo sono stati lanciati tanti rimedi contro la calvizie, il cui termine scientifico è alopecia androgenetica, o contro caduta dei capelli in generale, per qualsiasi motivo. Non sempre si è trattato di soluzioni realmente efficaci, di qualità, a buon mercato. In questa rincorsa continua verso un elisir che dia nuova vita alla capigliatura degli uomini si è arrivati, negli ultimi periodi, a lanciare un rimedio che prende spunto dal trucco permanente utilizzato dalle donne: si tratta della Tricopigmentazione, ovvero pigmentazione del cuoio capelluto. Di cosa si tratta?

Cos’è la Tricopigmentazione

La branca cui fare riferimento è quella della micropigmentazione, quindi la pigmentazione della cute per disegnare un tatuaggio di natura estetica che vada coprire eventuali difetti del viso. Partendo da tale approccio si è andati a trasporre il trattamento al cuoio capelluto degli uomini.

In sostanza la Tricopigmentazione è un tatuaggio dei capelli, né più né meno: se con il passare del tempo e per svariate cause si è andati a perdere la propria capigliatura, la si può simulare disegnandola come se si trattasse di un tatuaggio.

Ovviamente ci sono differenze di base con il tradizionale tattoo, su tutte il fatto che non si tratta di un trattamento definitivo ma temporaneo. I pigmenti che si usano sono assorbibili, oltre che naturali ed anallergici; dopo qualche mese l’effetto tende a scomparire ed il trattamento dovrà essere ravvivato.

Criticità della Tricopigmentazione

Un approccio che sta riscuotendo molta curiosità tra gli uomini anche se presenta alcune criticità. Per avere una carrellata completa di come funziona il trattamento e dei suoi principali difetti è possibile consultare il seguente link: https://www.microbleding.com/tricopigmentazione/.

In linea generale è bene tenere a mente che si tratta di un intervento che può dare risultati di un certo tipo solo a determinate condizioni, ovvero nel caso di capelli rasati e di presenza di diversi capelli naturali. Questo perché i pigmenti che si vanno ad inserire disegnano puntini di colore, quindi generano un effetto capelli rasati.

Se il paziente è completamente pelato, non ha quindi più capelli naturali in testa, il trattamento diventa molto più complesso da eseguire. In sostanza gli effetti migliori si ottengono su capigliature corte che abbiano qualche ‘buco’ da camuffare con capelli tatuati.

Costi Tricopigmentazione

Altro elemento di criticità da valutare quando ci si rivolge ad interventi di tatuaggio capelli, il prezzo: il costo della Tricopigmentazione è ovviamente abbastanza elevato, si parla di un migliaio di euro circa per ciascuna zona da trattare.

Il tutto per un intervento che, come detto, non è definitivo (e non potrebbe essere altrimenti, un tatuaggio ordinario con il tempo scolorisce e non si adegua ai cambiamenti della pelle dovuti all’invecchiamento) e quindi durerà per diversi mesi. Ferma restando anche qui la necessità di doversi sottoporre a trattamenti di richiamo periodicamente onde evitare un effetto estetico sgradevole e innaturale.