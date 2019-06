Truffavano anziani e persone fragili: due donne in arresto

Due donne, entrambe di nazionalità rumena, sono state arrestate nei giorni scorsi in Canton Ticino, a seguitodi indagini coordinate dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.

Gli arresti, eseguiti dalla Polizia cantonale e dalle Guardie di confine, hanno interessato una 37enne e una 21enne, entrambe residenti all’estero. La 37enne è stata fermata lo scorso 12 giugno a Giubiasco da agenti della Polizia dei trasporti, mentre la 21enne, su cui pendeva un mandato d’arresto della Magistratura ticinese, è stata fermata il 26 giugno dalle Guardie di confine al valico doganale di Chiasso in entrata in Svizzera.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che le due donne operavano sia singolarmente sia in coppia sui treni regionali o nei pressi delle stazioni ferroviarie ticinesi, dove tentavano di farsi consegnare del denaro soprattutto da persone anziane o emotivamente vulnerabili, mediante una serie di sotterfugi. Le due donne sono riuscite a ottenere diverse migliaia di franchi. L’ipotesi di reato nei loro confronti è di truffa.

L POlizia cantonale raccomanda, per evitare sgradite sorprese, di mantenere una sana diffidenza verso questo genere di richieste di solidarietà, non dando denaro a queste persone il cui unico scopo è quello di ottenere in maniera truffaldina un indebito profitto.

Eventuali vittime sono invitate a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.