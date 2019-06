Twirling, brillano Pro Patria Bustese e Buguggiate

Domenica 2 giugno a Jesi (AN) si è svolto il Campionato Nazionale Serie B di Twirling,

Alla manifestazione hanno ottenuto ottimi risultati due squadre varesotte: la Pro Patria Bustese e il Twirling Buguggiate.

Il Gruppo Coreografico Twirling Buguggiate ha conquistato l’oro Nazionale con un primo posto meritato, frutto di tanto impegno in palestra e tanta passione. Grande gioia ed emozione per questo risultato che soddisfa atleti e allenatori, obiettivo centrato. Non finiscono però le competizioni per il Twirling Buguggiate, proprio il Gruppo vincitore della categoria, rappresenterà l’Italia il prossimo agosto all’International Cup, la competizione Mondiale di Specialità Tecniche. I ragazzi affronteranno squadre provenienti da tutto il mondo in una gara di alto livello.

Buone soddisfazioni anche per la Pro Patria Bustese Twirling che ottiene la medaglia di bronzo nel Duo Senior e il titolo nazionale nel Team Junior, oltre all’oro nel Gruppo Coreografico serie C.

Le allenatrici bustesi Chiara Stefanazzi, Francesca Zeroli e Stefania Scaburri: “Il lavoro è stato tanto, l’obiettivo era là, volevamo la vittoria e siamo andati dritti alla meta sulla cima più alta del podio. Grazie alle nostre strepitose atlete!”

Stefania Scaburri: “E’ doveroso dare grande merito a Chiara Stefanazzi, Francesca Zeroli e Marco Re Dionigi per la scelta musicale e la progettazione di questo esercizio sulla musica di This Is Me”.

“E’ stato un anno magico, ho un Staff Tecnico grandioso e delle atlete meravigliose. Sono il mio orgoglio. A loro il mio grazie per aver portato a casa grandi risultati” le parole del Presidente Marco Re Dionigi.