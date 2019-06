In vacanza con il bebè: gli accessori fondamentali

Ai bimbi fa bene andare in vacanza, l’importante è non sottoporli ad un viaggio eccessivamente lungo o portarli in luoghi decisamente troppo caldi o troppo freddi. Qualche settimana al mare nei mesi meno afosi, o del tempo in montagna sono esperienze che fanno bene all’organismo, a qualsiasi età. Per il bimbo piccolo poi l’importante è avere vicini i genitori, provare delle nuove esperienze è comunque un evento positivo e auspicabile, anche a pochi mesi di età. Perché la vacanza non abbia risvolti poco piacevoli, o non sfoci in piccoli drammi, è importante portare con sé tutto ciò che ci serve per il benessere quotidiano di nostro figlio.

Accessori e attrezzatura

Indipendentemente dall’età del bimbo, quando l’età è ridotta è importante avere a disposizione alcuni accessori. Utili ad esempio per la pappa, per il trasferimenti e le passeggiate in spiaggia, per il bagnetto o altre situazioni simili. Molte strutture ricettive oggi propongono varie tipologie di accessori, ad esempio un seggiolone lo si trova spesso anche al ristorante. Ci sono però altri accessori che è bene portarsi da casa, per non rimpiangere la scelta di non portarli con sé. Si pensi ad esempio al marsupio per neonato, che ci consente di passeggiare in spiaggia alle prime luci del giorno mantenendo il contatto fisico con il piccolo, oppure ad una piccola vasca per il bagnetto, allo scalda biberon o alle culle per il sonno notturno. Tutti questi accessori sono fondamentali, anche perché difficilmente li troveremo in albergo, men che meno nell’appartamento in affitto. Meglio metterli subito in macchina tra gli oggetti da portare in vacanza.

Creme solari e protezioni varie

Quando si va in vacanza con un bimbo piccolo non è necessario avere a disposizione il classico pacco di farmaci, che molte mamme invece continuano a preparare in ogni occasione. Se il bimbo si dovesse ammalare ci si rivolgerà al medico disponibile in loco, il quale deciderà se sia il caso di prescrivere un antibiotico o qualsiasi altro farmaco necessario; non è quindi utile andare preventivamente dal pediatra di famiglia, per farsi prescrivere qualsiasi farmaco possa servire in mille occasioni diverse. Fondamentali sono invece le creme solari, soprattutto per la delicata pelle dei bambini; meglio prediligere le protezioni alte, da almeno 30 in su. Sono disponibili anche prodotti dedicati ai bambini, particolarmente delicati e dalla profumazione poco aggressiva. Conviene anche premunirsi di protezioni contro gli insetti; oggi per i bimbi si trovano in commercio pratici adesivi anti zanzare, da applicare sui vestitini quotidianamente.

La pappa

Non tutti i neonati sono uguali tra di loro, alcuni prendono il latte della mamma fino a più di un anno, altri invece hanno la necessità di utilizzare il latte artificiale. In questo caso conviene in genere portare con sé la confezione già a aperta che abbiamo in casa. Il rischio di non trovare il latte giusto una volta arrivati a destinazione è troppo grande; anche perché alcuni neonati necessitano di specifici prodotti, altri non amano le novità e tendono a non digerire il latte nuovo, al primo test.