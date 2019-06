Varese Academy: avanza l’under 16, scocca l’ora dell’under 18

Terza squadra qualificata alle finali nazionali per la Pallacanestro Varese giovanile: si tratta della formazione under 16 che nello spareggio secco di ieri – mercoledì 5 giugno – ha strappato il “pass” per il torneo che assegnerà lo scudettino di categoria, in programma a Taranto tra il 16 e il 22 giugno.

I giovani dell’Academy biancorossa hanno superato 77-72 lo Stamura Basket Ancona sul parquet di Anzano dell’Emilia, campo neutro di uno degli otto confronti interzona che dovevano assegnare altrettanti posti per le finali nazionali. La formazione varesina di coach Milan Josic ha avuto 24 punti dalla “stellina” Virginio, già da tempo nel giro azzurro, ma anche ottime risposte da Ranzenigo (16) e Jokic (12), gli altri giocatori in doppia cifra, e Noble nel gioco d’area. Avanti con buon margine a metà partita, Varese ha subito una parziale rimonta dei marchigiani arrivati fino al -2, ma ha evitato il sorpasso e chiuso i conti a proprio favore.

La qualificazione dell’Under 16 segue quelle ottenute dalla “15” – arrivata sino ai quarti tricolori – e della Under 18 sponsorizzata “Le Terrazze” che sta per tuffarsi nel gran finale della categoria più importante. A differenza degli altri tornei per lo scudetto, quello dei diciottenni si svolge con la formula delle Final Eight (quindi: quarti, semifinale e finale) nell’affascinante cornice milanese di Piazza Città di Lombardia. Varese disputerà domani – venerdì 7 – il primo quarto di finale contro l’HSC Roma (Honey Sport City) con palla a due alle ore 13. Se Le Terrazze supereranno il turno, disputeranno la semifinale sabato alle ore 17 contro la vincente di Cantù-Bassano del Grappa. Le altre pretendenti al trono tricolore sono Casale Monferrato, Fortitudo Bologna, Stella Azzurra Roma e Umana Venezia.

All’appello manca quindi solo la squadra Under 14 della Varese Academy Pallacanestro, team che ha già conquistato il titolo di campione regionale lombardo. I giovani varesini si giocheranno la qualificazione alle Nazionali nel concentramento di La Spezia dell’8-9 giugno. In questo caso le finali sono in programma a Porto San Giorgio tra il 24 e il 30 giugno prossimi.