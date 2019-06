Varese si tinge d’arcobaleno

Tantissima gente, di ogni età. Una parte della città ha sfilato, cantato, ballato e riso inneggiando all’amore. È riuscita anche questa edizione del “Varese Pride”: un lungo serpentone s’è snodato per le vie del centro nel pomeriggio di sabato 15 giugno. Molte coppie, tante famiglie con i colori dell’arcobaleno. Una festa per chiedere che i diritti Lgbt vengano accolti e rispettati.

Galleria fotografica Varese Pride 2019 4 di 29

Una folla composta da circa 1500 persone ha percorso per due volte il centro per poi fermarsi sotto il palco montato in piazza Monte Grappa. Ad aprire la manifestazione una sorridente e cortese Filippa Lagerback che ha sfilato e scattato selfie con i partecipanti del Pride. Dal palco l’assessore del comune di Varese Rossella Dimaggio ha ringraziato tutti di aver reso la città più colorata: «L’unica cosa che conta – ha detto – è cercare la propria felicità. La felicità è un diritto per tutti. Siate felici se potete».

Poi sul palco è comparsa la scritta: “diritti davanti a noi!” e tra i manifestanti una marea di foglietti bianchi, a testimoniare che di strada da fare per raggiungerli, questi diritti, ce n’è ancora molta.