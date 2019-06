Zaino in spalla… si parte

Questa settimana, protagonisti della nostra case history sono l’inaugurazione dell’estate sul Monte Rosa attraverso l’apertura anticipata degli impianti di risalita ad Alagna, nel lato piemontese del comprensorio Monterosa Ski e il Bosco del Sorriso, un’oasi di relax che incornicia l’Oasi Zegna.

L’articolo sull’inaugurazione estiva è stato letto 1.508 volte nelle prime 24 ore di pubblicazione e condiviso 261. Il post su Facebook ha raggiunto 29.946 persone ed è stato condiviso 45 volte, contribuendo così alla diffusione capillare del messaggio.

L’articolo sul Bosco del Sorriso invece in meno di 24 ore è stato letto da 536 persone e condiviso 85 volte su Facebook. Il post invece ha raggiunto 5.7046 persone ed è stato condiviso 19 volte, contribuendo così alla diffusione capillare del messaggio.

Varesenews è un mezzo importante, ben radicalizzato nel territorio del varesotto e importante per promuovere le proprie attività ai cittadini della provincia. In generale il vantaggio di pubblicare un proprio articolo su Varesenews, è quello di poter sfruttare la notorietà del marchio e gli oltre 150.000 visitatori che ogni giorno “sfogliano” le pagine del giornale.

La provincia di Varese è porta di accesso per milioni di turisti che ogni anno transitano dall’aeroporto di Malpensa e in generale il nostro è un territorio interessante per tutti i soggetti che operano nel settore turistico. Da qui è possibile raggiungere in tempi brevi molte destinazioni del Nord e Centro Italia.

Attraverso la pagina Turismo e un account Tripadvistor certificato con quasi 3.000 follower, stiamo lavorando per dare voce alle realtà che operano nel settore turistico, per diventare un punto di riferimento importante per tutti quelli che ogni giorno leggono Varesenews e usano il giornale anche per pianificare viaggi, gite, passeggiate.