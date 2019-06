Una montagna di boschi, all’Oasi Zegna per ritrovare il relax

Regalarsi un percorso esperienziale per tutta la famiglia è possibile, nella meravigliosa cornice paesaggistica dell’Oasi Zegna: il Bosco del Sorriso è un luogo adatto a scarpe grandi e piccine. Consigliato da giugno a settembre è un elisir di benessere da godere a passo lento, per ritrovare serenità e armonia interiore nell’ombra leggera e luminosa dei faggi e in quella più fresca e profonda dei pini e dei larici, cogliendo la forza bioenergetica che alcune piante offrono più di altre. (Scopri i dettagli)

In autunno poi, regala splendidi panorami e un foliage spettacolare. Nei weekend del 22 e 23, 29 e 30 giugno, e 6 e 7 luglio, per l’iniziativa

Una montagna di boschi, nell’Oasi Zegna ci saranno le passeggiate naturalistiche nel Bosco del Sorriso. Gli amici a quattro zampe sono ben accetti: il sentiero di 4,8 chilometri creato per far riscoprire l’armonia interiore e beneficiare dell’influsso positivo degli alberi e delle piante.

Il ritrovo è al Bocchetto Sessera. Si parte alle 10 con rientro alle 12 (pranzo facoltativo alla Locanda Bocchetto Sessera). Eccezionalmente, il 21 e 29 giugno e il 5 luglio le guide naturalistiche accompagneranno anche la sera per un’escursione illuminata dalle candele con interventi della compagnia Teatrando di Biella.

Prenotazione necessaria, tariffe:

– adulti 10 euro

– bambini 8/16 anni 5 euro – 0/7 anni gratis

– soci FAI 8 euro

Per chi desidera soggiornare a Bielmonte, l’Albergo ristorante Bucaneve propone una speciale offerta di soggiorno con escursione in omaggio.

Per info e prenotazioni: Equipe Arc-en-Ciel, 015 0990725, 349 4512088, maffeo.geologo@gmail.com.

Il calendario completo delle attività outdoor è disponibile sul sito web dell’Oasi Zegna: www.oasizegna.com