Addio al celibato in vista e sei il testimone? Ecco le idee che ti salveranno

Essere scelti come testimoni per il matrimonio di un amico o un parente, è qualcosa che sicuramente dà prestigio ma comporta anche una serie di obblighi e di cose a cui fare molta attenzione. Non solo sarà necessario presentarsi in maniera impeccabile al giorno del matrimonio ma, cosa risaputa, bisogna mostrare di essere capaci a sforzarsi più di ogni altro invitato per il regalo di nozze.

Ma c’è dell’altro, che con qualche probabilità nessuno avrà preso nella giusta considerazione nei mesi precedenti: bisognerà accollarsi la responsabilità di organizzare il temuto addio al celibato!

Sì, perché l’addio al celibato è un momento delicato, che richiede una grande attenzione per cercare di evitare gli errori più comuni che la maggior parte delle persone compie quando si affida al caso e all’improvvisazione, invece di impegnarsi in un’organizzazione che si possa dire impeccabile e soddisfacente.

Addio al celibato: gli errori più comuni

È un momento da non sottovalutare se non si vuole correre il rischio di incorrere in spiacevoli situazioni con il futuro sposo, anche se si tratta del migliore amico. Lui potrebbe risentirsi dell’organizzazione e mettere a rischio perfino l’intera amicizia.

Il modo migliore per evitare inconvenienti è quello di fare attenzione ad alcuni aspetti, semplici ma fondamentali:

definire bene la lista degli invitati , cercando di ragionare sulla presenza di persone che possono risultare non completamente gradite oppure non adatte al mood della situazione che è stata ideata;

, cercando di ragionare sulla presenza di persone che possono risultare non completamente gradite oppure non adatte al mood della situazione che è stata ideata; riflettere bene sull’esperienza da far vivere al festeggiato, per evitare scelte che possano metterlo in imbarazzo o che non siano di suo gradimento;

meglio non esagerare: la scelta migliore è organizzazione qualcosa di sobrio, che sia facilmente realizzabile e che non richieda particolari sforzi di tempo o economici al futuro sposo ma anche a tutti gli altri invitati, per evitare di creare inutili e fastidiose tensioni.

Se si farà attenzione a queste semplici regole, non si dovrebbero avere particolari problemi ad organizzare un evento unico e indimenticabile, di cui si continuerà a parlare negli anni a venire.

La situazione classica è passare i mesi che precedono l’evento a rimuginare su cosa organizzare senza riuscire ad elaborare la minima idea.

Qui troverete 5 suggerimenti per organizzare un addio al celibato che possa accontentare tutte le esigenze.

L’esperienza di un viaggio all’estero o in Italia

Se si cerca qualcosa di non troppo movimentato e se il budget lo consente, un viaggio potrebbe essere una soluzione interessante, visto che permette di scegliere tra diverse soluzioni. Se il festeggiato non soffre il mal d’aereo e le finanze lo permettono, l’estero è sicuramente una scelta che verrà ricordata nel tempo.

La scelta delle mete è veramente vasta e andrà fatta in base a questioni economiche o di aspettative, quindi potrà essere una meta come Ibiza per chi è in cerca di movimento oppure una classica città d’arte se il futuro sposo è un tipo più riflessivo. In quest’ultimo caso si può prendere in considerazione l’est Europa se si vuole fare attenzione anche al portafogli.

Gli sport estremi per persone dinamiche

Certo, il viaggio nella città d’arte forse è consigliato per le nozze d’oro. Per chi ha la fortuna di avere una comitiva di amici dinamici e il festeggiato è una persona che ama il rischio, allora si può scegliere anche qualche sport estremo. In questo caso c’è l’imbarazzo della scelta, da misurare in base al livello di adrenalina da far salire.

La prima possibilità è quella del rafting, da fare in comitiva lungo i tanti torrenti o fiumi italiani: l’emozione è assicurata e d’estate è anche una scelta intelligente.

Se lo sposo è dotato di maggiore coraggio, si potrebbe farlo saltare dal ponte di qualche bungee jumping, ma attenzione a non dimenticare la macchina fotografica, perché le immagini della sua faccia saranno impagabili.

Il futuro sposo è un vero eroe dell’adrenalina? Allora non resta che portarlo a quota 4000 metri per un pazzesco lancio con il paracadute.

Amici e buona musica: direzione concerto

Gli sport estremi si sa, sono un concentrato di emozioni in un arco di tempo piccolissimo. Se l’intenzione è far vivere un’esperienza emotivamente appagante ma che non abbia la durata di un salto nel vuoto, allora la scelta di andare a vedere un grande artista dal vivo potrebbe essere una cosa molto originale.

La maggior parte dei matrimoni si organizza d’estate, e questa è anche la stagione dei concerti e dei festival. La mancanza di tempo e di voglia a fare lunghi spostamenti, spesso induce a non godere di questi grandi eventi. Ma se l’organizzazione è apparecchiata e si è in compagnia dei propri amici, allora la questione cambia, e qualsiasi persona non potrà che esservi riconoscente, si tratterà soltanto di trovare l’evento più adatto tra tutti quelli disponibili.

I giochi di ruolo, l’ultima possibilità di essere qualcun altro

Per coloro che amano l’originalità, questa è sicuramente la scelta più adatta. Attenzione, accertarsi che questo genere di esperienza possa veramente soddisfare tutti i partecipanti. I giochi di ruolo dal vivo sono un’occasione bellissima per conoscere gente nuova e per vivere un’esperienza completamente diversa, magari impersonando qualche personaggio del passato.

È risaputo che il matrimonio apre ad una fase completamente nuova della vita e che il ricordo delle serate spensierate passate con gli amici sarà per il futuro sposo solo un ricordo, appunto. Il suo addio al celibato potrebbe essere l’ultima occasione per vestire i panni di un prode condottiero, oppure di un poliziotto eroico che salva tutti da imminenti disastri.

Oggi ci sono numerose agenzie che si occupano di organizzare giochi di ruolo dalla A alla Z, facendo immerge i partecipanti in situazioni molto coinvolgenti.

Festa a sorpresa

Vediamo il caso peggiore che potrebbe capitare: il futuro sposo ha una paura incontrollabile dell’aereo, non ama viaggiare in macchina perché vi trascorre tutto il suo tempo per lavoro, è allergico ad ogni evento in cui non ci siano più di dieci metri tra lui e le altre persone e gli sport estremi gli sembrano il peggior modo di consumare la propria giovinezza e, se non bastasse, l’idea di impersonare un qualche personaggio di fronte a perfetti sconosciuti lo fa rabbrividire solo al pensiero.

Beh, in questo caso non rimane che una sola possibilità: organizzargli la più classica delle esperienze, una tradizionale festa a sorpresa a base di soli amici stretti, qualche birra per rendere la serata più allegra e il solito amico di turno in consolle.

C’è un’ultima cosa da consigliare, la più importante: l’addio al celibato è uno degli eventi più tradizionali per qualsiasi persona che si appresti a dirigersi verso l’altare e, qualunque sia la scelta, c’è una cosa che assolutamente non dovrà mancare: una marea indefinita di fantastici e divertenti gadget di Fantasie Piccanti, perché non esiste nessun futuro sposo che non rientri a casa al termine del suo addio al celibato senza una quantità di gadget di ogni tipo: irriverenti, simpatici, strappalacrime, di dubbio gusto e chi più ne ha, più ne metta.