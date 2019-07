Agenti e cani contro lo spaccio in centro a Varese

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli effettuati nel periodo estivo, nella mattina di sabato pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, unitamente alla preziosa collaborazione di una unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno effettuato un mirato servizio di contrasto all’attività di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti. I controlli si sono concentrati nelle vie Casula e Milano, in Piazza Repubblica e nel quartiere San Fermo, in particolare in Piazza Spozio. Complessivamente sono state identificate e sottoposte a controllo 50 persone, la metà delle quali con pregiudizi di polizia e/o penali.

Complessivamente sono stati sequestrati 5 grammi di hashish e 13 grammi di marijuana. In particolare: in via Casula, nascosti in vari anfratti, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 3 pezzi di hashish; in Piazza Repubblica, dentro a un cespuglio, è stato rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un sacchetto di tela contenente marijuana. Il pastore tedesco della Guardia di Finanza ha inoltre segnalato tre soggetti, due in Piazza Repubblica e uno in Piazza Spozio, avendo percepito la presenza di sostanze stupefacenti. Due di questi consegnavano dell’hashish detenuta per uso personale, motivo per cui, dopo aver sequestrato la sostanza stupefacente, venivano segnalati al Prefetto per i provvedimenti di competenza. Il terzo soggetto, a seguito di perquisizione personale non veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente, che però doveva essere passata di recente nelle sue tasche vista la positiva segnalazione del cane.

Un cittadino algerino, infine, privo di documenti, veniva accompagnato in Questura per procedere al suo fotosegnalamento, da cui emergeva la sua presenza irregolare sul territorio nazionale. Per tale motivo veniva segnalato all’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti conseguenti.