Aggredita in strada e palpeggiata, fermato l’aggressore

Ha aspettato la ragazzina in una traversa poco illuminata e l’ha palpeggiata. Per questo è stato denunciato a piede libero, per violenza sessuale, un 37enne italiano, già sottoposto a obbligo di dimora in una comunità terapeutica.

L’episodio è avvenuto sabato sera in via Monsignor Macchi, zona “oltreferrovia”, appena fuori dal centro. La ragazza, minorenne e cittadina domenicana, stava raggiungendo gli amici in centro città: l’uomo l’ha avvicinata alle spalle e l’ha palpeggiata nelle parti intime, forse contando sul fatto che in quel momento la strada appariva deserta.

Per sua sfortuna la ragazza ha subito reagito con decisione, mettendosi a urlare e cercando aiuto sulla strada principale. Qui stava transitando una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio di monitoraggio del territorio: gli agenti sono intervenuti immediatamente, l’hanno soccorsa e hanno poi rintracciato l’uomo.

Il 37enne è un pluripregiudicato, già in libertà vigilata, con obbligo di dimora in una comunità terapeutica. Gli sarà presto notificato il foglio di via dalla città, emesso dalla Questura.