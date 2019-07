Al Parco Boschetto “Le jardin secret” di Marco Marcuzzi

Sabato 6 luglio alle 21 nell’anfiteatro del parco Boschetto di Germignaga, il musicista e compositore Marco Marcuzzi sarà protagonista di un recital pianistico dal titolo suggestivo: “Le jardin secret”.

Nel programma della serata brani di Chopin, Liszt, Rachmaninov, Debussy, ma anche di genere pop con Richard Clayderman, Elton John, Keith Emerson, nonché celebri colonne sonore, ragtime, boogie woogie e musica propria.

«Ognuno di noi possiede un giardino segreto a cui nulla e nessuno può accedere tranne la musica, la più violenta delle arti», dice l’artista, che unirà ai brani musicali il racconto di aneddoti sulla musica, i compositori e il cinema.

Marcuzzi, oggi conosciuto anche come autore di romanzi noir, racconterà divertenti storie di vita vissuta all’epoca in cui suonava nei pianobar , «Un mondo – dice – che non esiste più» e, come autore di colonne sonore, svelerà gustosi retroscena del cinema di oggi.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della Ex Colonia Elioterapica. L’ingresso è libero.