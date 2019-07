Alla Schiranna il “rock agricolo” degli Iron Mais

Sono definiti gli inventori del “rock agricolo”. Hanno “stregato” il pubblico di tutta Italia e ora fanno tappa a Varese. Stiamo parlando degli Iron Mais, la più celebre “cow punk band”, nata dall’idea di rivisitare i maggiori successi della storia del rock in uno stile che amalgama folk, bluegrass, country e incisi western.

L’appuntamento è per venerdì 2 agosto, all’area festa della Schiranna, quando saliranno sul palco La Contessina (voce e violino), Jack La Treena (voce e banjo), Lo Scollo (contrabbasso), il Ragazzo Nutria (chitarra) e Burrito (batteria). Lo show è una miscela esplosiva di ironia e folk che non lascerà delusi. Una band che è conosciuto al pubblico anche per la partecipazione al celebre talent X Factor e Extra Factor.

Pre & Aftershow: LA MOSSA (Rock, Trash, Cartoons anni ‘80/’90/’00) .

Ingresso 10€ consumazione compresa

Festa de l’Unità della Schiranna – via Vigevano 26, Varese

Inizio concerti ore 21.00

Maggiori info: info@madboys.it