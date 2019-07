Anche gli ispettori varesini dietro la multa da 3 milioni a Easyjet (che si difende)

Il Gruppo Ispettivo Centrale (GIC) dell’Ispettorato nazionale del lavoro, integrato da ispettori del lavoro in servizio presso gli ITL di Varese e Bergamo, unitamente al Nucleo Speciale Ispettori INPS ed al responsabile regionale Lombardia INAIL, ha comunicato di aver accertato violazioni nei confronti del vettore aereo EasyJet Airline Company Limited.

Gli accertamenti, iniziati nel mese di marzo 2019, hanno riguardato la posizione di circa 1000 lavoratori con la qualifica di piloti ed assistenti di volo.

Secondo quanto comunicano gli ispettori al termine dell’operazione sono stati oggetto di analisi gli istituti della contrattazione collettiva di settore ma una particolare attenzione è stata posta sulla reale natura delle indennità corrisposte in busta paga.

Dagli accertamenti – che al momento hanno riguardato il solo periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2014 e che proseguiranno per le annualità successive – sarebbero emerse violazioni in materia previdenziale e assicurativa per circa 500 persone con conseguente addebito per la Società di circa 3 milioni di euro.

In particolare le violazioni hanno riguardato il mancato assoggettamento a contribuzione di somme corrisposte erroneamente a titolo di “indennità di volo” ai piloti ed assistenti di volo.

L’attività di vigilanza nel settore del trasporto aereo ha già evidenziato, anche nel recente passato, alcune problematiche sul rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale e proseguirà anche nei confronti di altri vettori.

Dal canto suo la società aerea EasyJet si difende e contesta l’interpretazione della norma che ha portato alla sanzione.