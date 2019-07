Apre il terminal Sea Prime, per i voli “vip”

Un nuovo terminal “di lusso”, destinto ai viaggiatori Vip che arrivano a Milano con il loro jet privato: sarà inaugurato martedì 23 luglio, a Malpensa, il nuovo terminal di Sea Prime, destinato all’aviazione generale.

1.400 metri quadrati di superficie, il nuovo terminal è caratterizzato ovviamente da finiture di pregio e di design, vista la clientela d’alto livello che passerà da questi spazi. All’interno ci saranno anche gli spazi per i controlli di sicurezza, mentre a fianco è già pronto un hangar di 5mila metri quadrati e un piazzale specifico, destinato ad accogliere i jet privati.

L’inaugurazione arriva alla vigilia di un momento delicato ma importante per Malpensa, vale a dire il trasferimento dei voli da Linate, che scatterà il 27 luglio. Oltre al traffico commerciale, la chiusura dell’aeroporto milanese impone anche lo spostamento dei voli dell’aviazione generale, che comunque non sono pochi: Sea Prime ha chiuso lo scorso anno, il 2018, con circa 26 mila movimenti (decolli e atterraggi). E con 11,4 milioni di euro di ricavi e un utile netto di 2,5 milioni di euro, in crescita del 7,8% rispetto al 2017.