Al terminal 2 di Malpensa si connettono i binari della nuova ferrovia per Gallarate e per il Sempione

In questi giorni (fino al 4 luglio) i treni diretti all’aeroporto di Milano Malpensa nelle ore notturne si fermano al Terminal 1, senza raggiungere la stazione del Terminal 2. Si tratta della prima fase – ne seguiranno altre due – di limitazioni legate ai lavori per l’allacciamento dei binari della nuova ferrovia che si connetterà alla linea del Sempione, in direzione Gallarate/Milano e dal 2028 in direzione Domodossola.

Oggi un grande pannello in legno chiude la stazione del T2 lato Nord: dietro a una porta però sono in corso i lavori per l’allacciamento dei binari della nuova linea ferroviaria.

La modifica al servizio riguarda tutti i treni per lo scalo aeroportuale di Milano, vale a dire il Malpensa Express da Cadorna, la Milano Centrale – Malpensa e la linea internazionale “S50” Biasca-Mendrisio-Varese-Malpensa

Dopo la prima fase di lavori dal 30 giugno al 4 luglio ne seguirà una seconda, dal 7 all’11 luglio 2025, sempre con lo stop tra le ore 22:00 e le 5:00 del mattino successivo (i viaggiatori potranno usufruire della navetta gestita dalla società Sea, per raggiungere il T2).

Più impegnativa sarà la successiva fase, nella settimana dal 14 al 18 luglio, quando il servizio ferroviario sarà completamente interrotto tra Terminal 1 e Terminal 2 per l’intera giornata.

In questo caso, Trenord (che gestisce, anche attraverso la partecipata TiLo, tutti i treni per lo scalo) ha previsto l’attivazione di un servizio bus navetta continuo, con corse regolari: da Terminal 1 a Terminal 2 dalle 5:10 fino a mezzanotte e mezza, e in senso inverso, da Terminal 2 a Terminal 1, dalle 5:05 fino a cinque minuti dopo la mezzanotte.

Nel video qui sotto, di Aeroporti Lombardi, alcune immagini dello stato del cantiere alla stazione del T2:

Il completamento della ferrovia Malpensa T2-Gallarate dovrebbe avvenire entro il 2025, con attivazione nel 2026 per i convogli direzione Milano e nel 2028 in direzione Domodossola-Sempione-Svizzera.

Nel frattempo iniziano anche gli interventi di ri-naturalizzazione, nell’ambito delle compensazioni per l’erosione del bosco di Casorate Sempione, segnato dal cantiere. Primo intervento: la rinaturalizzazione di un’area ex industriale nel bosco planiziale tra Gallarate e Busto Arsizio.