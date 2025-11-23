Varese News

Gallarate/Malpensa

E’ in arrivo la nuova ferrovia Gallarate-Malpensa: apertura prevista il 23 gennaio 2026

Mancano ancora le conferme ufficiali, ma la nuova ferrovia che collegherà Milano Centrale - Gallarate - Aeroporto di Malpensa sembra avere finalmente una data di partenza. Solo 8 minuti per raggiungere il T2, anticipati anche gli orari

Pronta la ferrovia Milano-Gallarate-Malpensa

Mancano ancora le conferme ufficiali, ma la nuova ferrovia che collegherà Gallarate all’aeroporto di Malpensa sembra avere finalmente una data di partenza. Secondo quanto emerso dal forum specializzato Aeroportilombardi, l’apertura al traffico passeggeri potrebbe avvenire venerdì 23 gennaio 2026, in tempo utile per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Il progetto, realizzato da Regione Lombardia e Ferrovienord, completerà l’accessibilità ferroviaria a Malpensa dal versante nord. I Malpensa Express da Milano Centrale proseguiranno fino a Gallarate, seguendo il percorso attuale via Stazione Garibaldi, Saronno e Busto Nord. Da Gallarate le partenze saranno ogni mezz’ora ai minuti 24 e 54, dalla prima corsa delle 5:24 fino all’ultima all’1:24. In soli 8 minuti si raggiungerà il Terminal 2, con altri 6 minuti per arrivare al Terminal 1.

Nel senso opposto, da Malpensa T1 verso Gallarate i treni partiranno dalle 5:51 alle 2:21, impiegando 15 minuti complessivi con arrivi ai minuti 06 e 36 di ogni ora.

Leggi anche

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.