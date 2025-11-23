E’ in arrivo la nuova ferrovia Gallarate-Malpensa: apertura prevista il 23 gennaio 2026
Mancano ancora le conferme ufficiali, ma la nuova ferrovia che collegherà Milano Centrale - Gallarate - Aeroporto di Malpensa sembra avere finalmente una data di partenza. Solo 8 minuti per raggiungere il T2, anticipati anche gli orari
Mancano ancora le conferme ufficiali, ma la nuova ferrovia che collegherà Gallarate all’aeroporto di Malpensa sembra avere finalmente una data di partenza. Secondo quanto emerso dal forum specializzato Aeroportilombardi, l’apertura al traffico passeggeri potrebbe avvenire venerdì 23 gennaio 2026, in tempo utile per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Il progetto, realizzato da Regione Lombardia e Ferrovienord, completerà l’accessibilità ferroviaria a Malpensa dal versante nord. I Malpensa Express da Milano Centrale proseguiranno fino a Gallarate, seguendo il percorso attuale via Stazione Garibaldi, Saronno e Busto Nord. Da Gallarate le partenze saranno ogni mezz’ora ai minuti 24 e 54, dalla prima corsa delle 5:24 fino all’ultima all’1:24. In soli 8 minuti si raggiungerà il Terminal 2, con altri 6 minuti per arrivare al Terminal 1.
Nel senso opposto, da Malpensa T1 verso Gallarate i treni partiranno dalle 5:51 alle 2:21, impiegando 15 minuti complessivi con arrivi ai minuti 06 e 36 di ogni ora.
