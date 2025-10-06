La ferrovia Milano-Gallarate-Malpensa è quasi pronta
Finiti gli impianti. Gli ultimi interventi di finitura riguardano le uscite di sicurezza, la sistemazione delle viabilità di cantiere e la cura del verde
La ferrovia Milano-Gallarate-Malpensa è quasi pronta: tutti i lavori che riguardano l’impiantistica ferroviaria dell’intero tracciato sono stati completati.
Manca poco: gli ultimi interventi di finitura riguardano le uscite di sicurezza, la sistemazione delle viabilità collegata ai lavori e la cura del verde, che prevede interventi di rimboschimento in particolare sopra le gallerie artificiali.
Il collegamento tra la linea del Sempione Rfi e i binari Fn che già raggiungono Malpensa è promosso da Regione Lombardia e da FerrovieNord e rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa.
I lavori sono realizzati dalla Salc Spa. Il tracciato attraversa i Comuni di Gallarate, Casorate Sempione, Cardano al Campo e Somma Lombardo.
Non sono previste stazioni intermedie mentre i binari sono allacciati alla rete Rfi con due bretelle che – venendo dall’aeroporto – consentono di proseguire verso Gallarate e Milano o verso Arona-Domodossola-Svizzera.
