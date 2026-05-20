Pubblicato il bando per il chiosco del Parco Usuelli a Cardano

È stato pubblicato il bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione del chiosco comunale situato all’interno del Parco Usuelli, il parco centrale di Cardano, in via San Francesco. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per valorizzare uno degli spazi verdi storici e più frequentati della città, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ai cittadini e promuovere occasioni di socialità e aggregazione.

«Il Parco Usuelli è uno spazio profondamente identitario per la nostra comunità: un luogo aperto, accogliente e inclusivo, dove tutte le persone possono sentirsi parte di un contesto condiviso» dice Claudio Trevisan, assessore ai Lavori Pubblici, Ecologia e Sostenibilità. «Con questo bando vogliamo dare nuova vita al chiosco, immaginandolo non solo come un punto di ristoro, ma come un vero luogo di incontro e di relazione, capace di favorire la socialità tra generazioni diverse».

«Ci piacerebbe che diventasse uno spazio in cui fermarsi, rallentare, prendersi tempo per sé e per gli altri, in un’atmosfera di serenità e rispetto. Un luogo dove coltivare relazioni, scambiarsi idee, vivere momenti di relax e promuovere, attraverso piccoli gesti quotidiani, una cultura della gentilezza e dell’attenzione reciproca. È in questa prospettiva che il chiosco può contribuire a rendere il Parco Usuelli ancora più vivo, inclusivo e vicino alle esigenze della nostra comunità».

La speranza, si era detto nelle settimane scorse, è arrivare ad avere il chiosco attivo già a luglio (dipenderà comunque dai tempi di chi si aggiudicherà il bando).

Nel mentre, l’amministrazione ha completato i lavori sul parco, che aveva decisamente bisogno di una rinfrescata.

Le caratteristiche del bando

Il chiosco è di proprietà comunale e destinato esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La struttura ha una superficie di circa 68 mq, con soppalco e servizi; è inserita nel contesto del Parco Usuelli dove è stato fatto un lavoro importante di manutenzione a partire dal percorso interno e dell’intera area verde, l’installazione di un nuovo gioco inclusivo (in arrivo) e la manutenzione dei giochi esistenti fino alla riattivazione della fontana artistica.

Ad uso del chiosco è riservata un’area esterna di circa 550 mq, utilizzabile per tavoli, sedie e strutture leggere. La concessione avrà una durata di 7 anni e il canone annuo a base d’asta è fissato in 4.000 euro, con una riduzione al 60% per i primi due anni per favorire l’avviamento dell’attività.

Tra gli obblighi del concessionario:

• gestione completa dell’attività e degli arredi;

• manutenzione ordinaria e cura dell’area esterna di pertinenza del chiosco;

• apertura minima di 7 mesi l’anno, nel periodo aprile–ottobre.

Attraverso questo bando, l’Amministrazione intende non solo valorizzare il patrimonio pubblico ma anche migliorare la fruizione del parco, favorire iniziative sociali, culturali e inclusive e promuovere modelli di gestione sostenibili e attenti all’ambiente.

L’assegnazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una valutazione che privilegia: qualità del progetto gestionale (fino a 80 punti) e l’ offerta economica (fino a 20 punti).

Saranno particolarmente apprezzate proposte che includano: iniziative per diverse fasce di età, la sostenibilità ambientale e la collaborazione con il territorio e l’inclusione sociale.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 12 giugno 2026, secondo le modalità indicate nel bando. Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cardano al Campo, nella sezione “Albo Pretorio”.