Il parco Usuelli di Cardano diventa più bello e inclusivo
Nuovi giochi adatti anche ai bambini con disabilità, percorso centrale drenante, il ripristino del percorso d'acqua. E si lavora anche al chiosco: "Potremmo aprirlo per l'estate"
Interventi di riqualificazione e nuove attrezzature per rendere il parco Usuelli uno spazio sempre più accogliente, accessibile e vissuto dalla comunità. L’area verde nel centro storico di Cardano al Campo è al centro di un progetto di manutenzione straordinaria che punta a migliorare sia la fruibilità sia la qualità degli spazi.
«Il parco Usuelli aveva bisogno di un intervento importante» spiega l’assessore ai lavori pubblici Claudio Trevisan. «Questo lavoro va nella direzione dell’attenzione per tutti, con un focus particolare sull’inclusività».
Tra le novità principali c’è la realizzazione di una pavimentazione drenante sul percorso centrale, pensata per facilitare l’accesso anche alle persone con difficoltà motorie, e il rinnovo dell’area giochi. È già pronta la “piattaforma” su cui verrà installato un nuovo gioco inclusivo, con l’obiettivo di permettere a tutti i bambini di condividere momenti di svago nello stesso spazio.
Il progetto ha riguardato anche il recupero del ruscelletto, tornato a scorrere nel parco seguendo il suo percorso naturale nell’erba, fino al pozzo. Riattivata anche la fonte, che rappresenta un elemento artistico di rilievo, realizzato dall’artista tedesco Martin Gerull.
Infine verranno rifatte anche le panchine e si metterà mano anche ai giochi esistenti (qualcuno, in effetti, è ben segnato dalle scritte vandaliche).
Il recupero del chiosco
Un altro punto centrale dell’intervento è il chiosco, che viene in gran parte rifatto e destinato a diventare un luogo di sosta e socialità. «Stiamo preparando la gara per la concessione» aggiunge Trevisan. «Prima completiamo la sistemazione, poi lo presenteremo agli operatori interessati». Il chiosco è indisponibile da molto tempo, forse anche per questo Trevisan usa uan certa prudenza: «Potremmo arrivare ad attivarlo entro l’estate».
Sono stati rifatti anche i servizi igienici e verrà anche rifatta la “saletta” al primo piano, un elemento particolare del chiosco del parco.
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