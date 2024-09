Procedono gli scavi nel cantiere per la ferrovia Gallarate Malpensa

Procedono speditamente le attività di costruzione della galleria naturale GN01, parte del cantiere per il nuovo collegamento ferroviario tra Gallarate e il Terminal 2 di Malpensa.

Galleria fotografica Dentro al cantiere della ferrovia Gallarate Malpensa 4 di 10

Al momento sono in corso le attività di scavo e pre consolidamento dall’imbocco lato Gallarate, mentre dall’imbocco verso l’aeroporto si procede con i getti di calotta.

Gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori è di Salc, l’associazione d’impresa che si occupa della realizzazione dell’opera e che anche sulle sue pagine social aggiorna, passo per passo, i lavori. La realizzazione della galleria GN01 sono da considerare come una tappa fondamentale per arrivare al completamento del bivio ferroviario sulla linea del Sempione.