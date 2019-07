Assale un’auto che passa per caso in preda ad una furia cieca

Era passata da poco la mezzanotte di mercoledì 25 luglio quando, all’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Legnano l’uomo, un pregiudicato di 31 anni di Canegrate, era infuriato e i presenti non riuscivano a tenerlo.

Poco prima, in strada, dinanzi ad un bar nella Via Marconi sempre di Canegrate, dove si era intrattenuto, l’uomo si era messo a centro strada e, senza alcun motivo, aveva bloccato una piccola utilitaria che casualmente si trovava a passare.

Gli occupanti, che neanche lo conoscevano, si erano visti aggrediti ed erano rimasti terrorizzati. Il conducente, un 29enne di Parabiago, era sceso incredulo e inconsapevole di cosa stesse accadendo chiedendo a cosa fosse dovuta quella situazione, ma lo stato di alterazione dell’aggressore era tale che senza fornire alcuna spiegazione l’uomo aveva dapprima aggredito lo stesso autista e poi praticamente divelto lo sportello anteriore sinistro dell’autovettura, infrangendo i finestrini.

La passeggera, una ragazza di 28anni anch’essa di Parabiago, spaventatissima, non è riuscita neanche a scendere dall’auto. Ad essere colpito è stato anche un avventore del bar che si era messo in mezzo per evitare l’aggressore al conducente dell’auto.

Il 31enne, anche difronte ai Carabinieri non ha accennato a calmarsi, tanto che ci sono voluti più momenti prima che i militari riuscissero a bloccarlo e ad ammanettarlo. Accompagnato presso la Caserma di Via Guerciotti è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni nei confronti degli aggrediti.

Gli occupanti dell’auto hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dove sono state giudicate guaribili in 7 giorni il conducente e 5 giorni la passeggera. L’auto ha riportato danni ingenti.