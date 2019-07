Automobile in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Ha provocato un grande fumo, visibile a chilometri di distanza, l’automobile che questa mattina è andata in fiamme. È successo nella prima mattina, in Via Piave e fortunatamente non ha coinvolto altre cose o persone.

L’automobilista ha visto del fumo uscire dal cofano dall’automobile mentre era in movimento, si è quindi fermato a lato della strada e ha chiamato i Vigili del Fuoco. Le squadre di Ispra e Sesto Calende sono sono intervenuti immediatamente con diversi mezzi, per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La macchina, alimentata a metano, ha subito diversi danni ma il fuoco è rimasto circoscritto all’autovettura e la situazione è tornata alla normalità nel giro di breve.

Sul posto anche la Polizia del Verbano che ha chiuso momentaneamente la strada per permettere le operazione di soccorso e diretto il traffico.