Baratti, burattini e marionette alla Casetta Pop Up di Angera

Un mese pieno di attività per la casetta Pop Up di Via Adige ad Angera . Tanti infatti i laboratori proposti dall’amministrazione locale, in collaborazione con la cooperativa Aquilone, nel corso di luglio: tra marionette, burattini, Ojos de dios, il tutto all’insegna delle tematiche del riciclo e del riuso.

Come prima attività, lo scorso sabato mattina, assieme all’aiuto del sindaco Alessandro Paladini Molgora e dell’assessore Antonio Campagnuolo, un gruppo volontari ha infatti dato nuova linfa alla casetta Pop Up di Angera effettuandone alcuni lavori di imbiancatura e ristrutturazione.

Un lavoro reso possibile anche grazie alla collaborazione con la cooperativa L’Aquilone che, sempre nella mattina di sabato 20 luglio, ha organizzato un laboratorio e una piccola merenda per i volontari e bimbi bimbi, alle prese con tanti gomitoli di lana colorata per creare tipiche decorazioni sudamericane chiamate degli “Ojos de dios”.

Questo è stato però solo il primo passo di una serie di appuntamenti organizzati dalla coperativa e dall’amministrazione angerese, che hanno allestito ieri, martedì 23 luglio, un singolare laboratorio di marionette, aperto a tutti e incentrato sulla delicata tematica del riciclo.

«Facciamo rivivere quello che altrimenti avremmo buttato, divertendoci». Questa l’idea alla base del laboratorio che ha visto riciclare bottigliette di plastica da mezzo litro vuote e quotidiani per creare nuovi oggetti come burattini e marionette.

«Un altro bel momento di aggregazione e lavoro per la nostra comunità, – commenta l’assessore Campagnuolo – in particolare, per i nostri bimbi del quartiere di Via Adige , dove ormai da quasi tre anni siamo partiti con questo progetto. Ringrazio di cuore gli amici volontari, i soliti ma che non si tirano mai indietro!».

Il prossimo e ultimo appuntamento per il mese di luglio è invece “Aperitivo con Baratto”, già riproposto a giugno con grande successo. L’aperitivo è previsto per martedì 30, con brindisi fissato per le ore 18. Dalle 16 alle 19 sarà dunque possibile scambiarsi e barattare, all’insegna del riuso e del riciclo, oggetti da spiaggia come secchielli, rachettoni, palette e formine. L’ideale per prepararsi alle vacanze e a un tuffo nel mare.