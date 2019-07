Il biglietto Trenitalia? Comprarlo è un’odissea

Buongiorno

volevo raccontarvi una “scoperta” che ho fatto ieri.

Dovevo acquistare un biglietto sul sito di Trenitalia per un viaggio che farò il 26/07.

Purtroppo, come spesso accade, dal sito è stato impossibile effettuare l’acquisto per vari errori del sistema.

A quel punto ho tentato attraverso il call center. Niente, nemmeno l’operatrice ha potuto aiutarmi perché anche a lei uscivano degli errori e non poteva finalizzare il pagamento.

Così, su consiglio appunto dell’addetta, mi sono recata fisicamente in stazione a Varese. Presso quella che prima era Stazione Ferrovie dello Stato. Titubante mi avvicino al vetro, leggendo ovunque solo “Trenord” e chiedo se è possibile anche fare i biglietti di Trenitalia. Mi dicono di sì e procediamo.

Ad un certo punto la signora si ferma e mi dice “Ah no, mi spiace. Ma questo è un intercity, questa tratta non gliela posso fare. Il sistema non me lo permette.”

Allora le spiego che non è stato possibile fare l’acquisto né online e tanto meno attraverso il call center e le chiedo “Quindi? Cosa faccio? Dove vado a fare il biglietto?” E quella candida mi risponde “A Gallarate, o a Milano”.

Ma vi sembra normale che una persona che abita a Varese, capoluogo di provincia, debba recarsi a GALLARATE per poter acquistare un biglietto del treno?

Grazie

Cordiali saluti

Viviana