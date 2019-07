Come cambia il bagaglio a mano a seconda della compagnia aerea

Tutto pronto per partire e per prendere l’aereo verso lidi lontani, manca solo una questione da dirimere: il bagaglio a mano. In effetti, contrariamente a quanto molti credono, non esiste una linea di condotta generale su questo argomento; in pratica ogni compagnia aerea decide per sé, è il viaggiatore a doversi informare prima della partenza per quanto riguarda i regolamenti sul bagaglio a mano, quello da portare in cabina per intenderci. Ad esempio per quanto riguarda Meridiana bagaglio a mano se ne può portare nel limite di due pezzi, dei quali sono specificate anche le misure.

Cosa si intende per bagaglio a mano

In aereo possiamo portare due tipi di bagaglio, quello che facciamo imbarcare nella stiva e quello che è chiamato Bagaglio a mano, ossia che portiamo con noi quando saliamo sull’aereo. Il costo del trasporto del bagaglio dipende da una serie di fattori. Spesso per i voli che prevedono un breve tragitto, ad esempio quelli verso le capitali europee, il trasporto di un bagaglio imbarcato deve essere pagato a parte, mentre è compreso il cosiddetto bagaglio a mano. Quest’ultimo in alcuni casi comprende solo un piccolo contenitore, ad esempio uno zaino o una borsa, in altri casi consente di portare con sé sull’aereo un trolley di piccole dimensioni. Le aziende che producono valige in genere si mantengono aggiornate su questo tipo di argomento, quindi al momento dell’acquisto di un trolley può capitare di trovare la dicitura “modello da cabina” sulle valigie di dimensioni più contenute.

Come funziona il bagaglio da stiva

Nel bagaglio da stiva si può più o meno inserire qualsiasi cosa, a meno di oggetti che possano mettere a repentaglio la salute e la sicurezza delle persone e del velivolo. Quindi ovviamente non è possibile trasportare una bomba, tanto per dire, mentre nel bagaglio da stiva sarà possibile introdurre una bottiglia, o anche del cibo. La valigia dovrà sottostare a una serie di regole, che riguardano in genere le dimensioni, che sono però molto ampie nei limiti massimi; anche il peso è regolamentato, ma in genere questo dipende dal prezzo pagato, per il volo o per il trasporto del bagaglio stesso. Alcuni voli prevedono sino a due bagagli imbarcati per passeggero. Rima della partenza si consegna la valigia all’apposito banco per il check in e ci viene richiesto se abbiamo qualcosa da dichiarare all’interno della valigia.

Come funziona il bagaglio a mano

Per quanto riguarda invece il bagaglio a mano sono presenti per ogni compagnia regolamenti molto più restrittivi. Le dimensioni sono molto ridotte, visto che tale bagaglio dovrà trovare posto sotto il sedile o nelle cappelliere presenti sul velivolo. Inoltre è assolutamente vietato portare a bordo alcuni oggetti, ad esempio più di 1000 ml di fluidi per persona all’interno del bagaglio a mano, accessori taglienti, sostane velenose, materiali e sostanze corrosive e così via. Prima di salire il bagaglio a mano viene accuratamente controllato dal personale addetto, nel caso in cui siano presenti materiali non ammessi o fluidi in quantità maggiore ai 1000 ml a persona, tutto il superfluo sarà obbligatoriamente lasciato al banco di controllo.