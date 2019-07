I cambiamenti climatici visti da là su

Una nuova giornata di “Porte aperte all’Osservatorio astronomico Schiaparelli” del Campo dei Fiori è in programma per domenica 7 luglio dalle ore 10 alle ore 16. Questa volta non solo per ammirare il cielo e le meraviglie della biodiversità in vetta ma per osservare e capire gli effetti dei “Cambiamenti climatici”.

A questo tema saranno dedicate visite, stand e laboratori didattici per i bambini e anche per gli adulti che potranno comprendere meglio la portata dei cambiamenti del clima già annunciati per il prossimo futuro e di cui negli ultimi giorni abbiamo avuto un cocente assaggio. Il tutto con la guida esperta dei meteorologi del Centro Geofisico Prealpino.

La partecipazione è per tutti libera e gratuita.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Società Astronomica: www.astrogeo.va.it o telefonare allo 0332 235491.