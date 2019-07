Una canzone per Valentino Rossi. L’hanno pubblicata Roberto Lodi Rizzini e Kostel Pastore, due amici di Luino con la passione per il grande campione di motociclismo. Ecco cosa scrivono i due amici: “la canzone vuole essere sia un tributo al grande Valentino, campione indiscusso che con spirito di sacrificio, tenacia, talento, allegria non molla mai, sia un messaggio di forza e di esempio per i giovani d’oggi per tutte le persone che nella propria quotidianità sono dei campioni in ciò che fanno».

Continuano: «Con video e canzone, anche se amatoriali, abbiamo cercato di trasmettere la genuinità, energia, felicità, umiltà e l’internazionalità di Valentino Rossi. Inoltre, il desto è scritto da Roberto, parrucchiere di professione e scrittore per piacere. Nella sua forma di disabilità non demorde, anzi ha un’energia e forza di vivere e gran voglia di sognare che alcuni normodotati dovrebbero prendere d’esempio».