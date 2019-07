Caso Enac e rotte, Tarantino presenta una interrogazione a Toninelli

Sul caso delle rotte di decollo di Malpensa arriva l’interrogazione in Parlamento.

L’ha presentata l’onorevole della Lega Leonardo Tarantino, già sindaco di Samarate.

Nel testo si ricostruisce il lavoro fatto nei mesi scorsi, la prescrizione Enac arrivata come doccia fredda mercoledì mattina. Tarantino dice che “la decisione, sia rispetto allo scenario operativo definitivo, sia rispetto alle modifiche da ultimo apportate, è stata presa senza prendere in considerazione le istanze provenienti dai territori e dai relativi amministratori locali”, che “le modifiche arbitrariamente e di soppiatto apportate non considerano in alcun modo la ricaduta che il traffico aereo porterebbe ai territori maggiormente coinvolti, in particolare”, l’inquinamento acustico ed atmosferico che si tradurrebbe in un “peggioramento significativo della qualità della vita delle popolazioni coinvolte, già pesantemente sottoposte a stress quotidiano derivante dal sorvolo di aeromobili in scenari che prevedono una fascia di silenzio”.

Al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli si chiede “di sapere se fosse a conoscenza di quanto esposto fin qui e come intenda adoperarsi (possibilmente con solerzia) con le autorità aeroportuali, al fine di rivedere gli scenari operativi (a regime e provvisori) predisposti per il “bridge” del traffico aereo da Linate a Malpensa”.