Chiappe nude al check-in, l’addio al celibato finisce male

Ok i vestiti da antico romano, quelli da banana gigante o da sexy ballerina, passino perfino gli abiti da torero con dei grossi attributi in evidenza.

La goliardia degli adii al celibato o al nubilato c’è sempre stata, in molti hanno partecipato a questi riti dove il divertimento la fa da padrone, vivendo la partenza in aeroporto come il massimo della trasgressione: futuri sposi bendati o vestiti nelle maniere più strambe, future spose con cartelli in evidenza a segnalare in modi spesso coloriti la fine della propria vita da single. Forse però la situazione sta sfuggendo leggermente di mano e l’uomo che si è presentato a chiappe nude al check-in di un volo easyJet al terminal 2 di Malpensa lo scorso venerdì 12 luglio ne è la dimostrazione fisica.

Vestito con un costumino in stile “Borat”, sedere in bella vista e cilindrone sul capo, l’uomo non è stato fatto imbarcare vestito, o meglio svestito, in quella maniera, non senza veementi proteste dei suoi compagni di viaggio.

Sui social il dibattito è aperto: fino a che punto ci si può spingere? Dove finisce la goliardata e comincia il “cattivo gusto”?