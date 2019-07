Cinque miliardi di multa a Facebook, ha violato la privacy

A cinque miliardi di dollari ammonta la multa che dovrà pagare Facebook per aver violato le norme sulla privacy nel caso Cambridge Analytica. A comminare la multa più salata della storia contro una società hi-tech è stata la Federal Trade Commission (Ftc). Le indagini della Ftc erano iniziate un anno fa quando si scoprì che per scopi politici Cambridge Analytica era riuscita a entrare in possesso dei dati di circa 87 milioni di utenti Facebook.

Una multa che non ha precedenti come si diceva. Nel 2012 toccò a Google che per violazione della privacy aveva dovuto pagare 22,5 milioni di euro. Per Facebook non ci sono stati contraccolpi in borsa perché la società aveva già accantonato circa 3 miliardi nel primo trimestre in prospettiva della stangata imminiente. La decisione verrà ora sottoposta all’esame del Dipartimento della giustizia.