In comune arriva il mercatino per scambiarsi i libri scolastici

Sabato 13 luglio 2019, dalle ore 10 alle ore 18, si svolgerà “LibRiusiamoli”, il primo mercatino dei libri scolastici usati, al Castello Visconteo fagnanese. L’assessorato alla Cultura, Sport ed Eventi del Comune di Fagnano Olona metterà a disposizione degli spazi che potranno essere utilizzati per vendere, scambiare o acquistare libri usati delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Viene offerta anche la possibilità di cercare tra i testi utilizzati al biennio e al trienno delle scuole superiori. I ragazzi che fossero interessati ad esporre i propri libri (in buono stato), potranno presentarsi al Castello Visconteo di Fagnano Olona (Piazza Cavour) direttamente alle ore 9,30 per organizzare l’allestimento sui tavoli messi a disposizione dal Comune. Non vi sono vincoli di residenza, ma saranno i benvenuti anche scolari e famiglie dei paesi limitrofi, della Valle Olona o delle città vicine.

È la prima volta che a Fagnano Olona si organizza un appuntamento dedicato alle scolaresche. La condivisione di materiale è considerata una bella opportunità per le famiglie che – oltre a sfruttare una possibile offerta economica vantaggiosa – possono incontrare il favore tra domanda e offerta permettendo di riutilizzare anche testi scolastici, spesso costosi se acquistati al nuovo, e trovarli a buon mercato a “LibRiusiamoli”.