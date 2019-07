Don Daniele Lodi nuovo responsabile della parrocchia di Abbiate

Sarà Don Daniele Lodi il nuovo prete responsabile della parrocchia di Abbiate Guazzone. Da diversi anni la frazione di Tradate non aveva un referente per le varie attività della comunità. Ora l’arrivo di Don Daniele, che da settembre entrerà di fatto nella vita degli abbiatesi. 69 anni, originario di Paderno Dugnano, il prete arriva da Porto Ceresio e Besano dove curava le parrocchie di entrambe le realtà. Don Daniele si stabilirà a vivere nella casa parrocchiale.

Un altro avvicendamento per la città di Tradate è l’addio di Don Simone che andrà in supporto alla parrocchia di Somma Lombardo, mentre non si conosce ancora ufficialmente la destinazione di don Silvano che, negli ultimi due anni, aveva aiutato con il proprio contributo la chiesa di Abbiate.