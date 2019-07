Escursione al Passo del S. Gottardo

Domenica 21 luglio il CAI Luino propone una escursione in alta Leventina molto suggestiva ed immersa in un ambienta di quota.

L’itinerario inizia dal Passo del S. Gottardo (2000m) e seguendo un`ampia mulattiera si raggiunge l`Alpe di Fortunei ( 2230 m ). Continuando, con percorso non segnalato la Valletta, si arriva alla Bassa della Prosa (2552m). Discesa verso il lago della Sella (2160m) e poi al Passo del S.Gottardo.

Tempo di percorrenza totale circa 5 ore – Difficoltà T3 – Dislivello 620m

Programma

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera che precede la gita

Ore 7.20 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 7.30 Partenza con mezzi propri per passo del Gottardo

Documento valido per l’espatrio – serve bollino autostrada svizzera

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile, senza la quale non sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it