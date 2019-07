Esordio nel Piede d’Oro per la “Camminando con l’AISM”

È una gara arrivata alla quinta edizione, ma per la prima volta è stata inserita nel circuito del Piede d’Oro: domenica 7 luglio le strade di Cassano Magnago ospitano la “Camminando con l’AISM”, che già dall’intitolazione lascia intravedere il proprio carattere benefico. L’AISM è infatti l’associazione che si occupa di raccogliere fondi per contrastare la sclerosi multipla, e parte del ricavato sarà devoluto proprio in questo senso.

La prova si preannuncia molto veloce: 9 i chilometri da percorrere per quanto riguarda il “lungo” con una prima parte (3 Km circa) su asfalto prima di affrontare una serie di sentieri boschivi, ben tenuti e pianeggianti, lunghi altri tre chilometri. Ultimo terzo di gara di nuovo su asfalto per concludere la fatica ancora ad alta velocità.

La partenza sarà data alle ore 9 sia per il “lungo”, sia per il corto che misura 3,5 chilometri; subito dopo invece lo start per gli appassionati del nordic walking. Prima dei “senior” spazio invece al minigiro dedicato ai bambini fino a 10 anni: il via alle 8,45 con 800 metri di tracciato da coprire. Le operazioni di partenza e arrivo sono previste nell’area mercato di via Piave e sono coordinate dagli organizzatori del G.S. Maratoneti Cassano Magnago. La manifestazione ha ottenuto anche il patrocinio della locale amministrazione comunale.