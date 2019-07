Franco Brambilla vince la Farfalla d’Oro per la Fotografia

È finita l’attesa per i 500 finalisti del Concorso di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia giunto alla XXXVII edizione.

La fase finale che si è tenuta a Baveno, nella splendida cornice del Lago Maggiore, dal 7 all’11 luglio, si è conclusa con la cerimonia di premiazione.

I vincitori, grazie all’eccellenza delle loro opere artistiche, si sono conquistati gli ambiti premi: le tradizionali Farfalle e Libellule d’oro, oltre che 55 Menzioni speciali e 10 Segnalazioni della Giuria.

Franco Brambilla, originario di Caronno Pertusella vince la Farfalla d’Oro per la Fotografia con l’opera La Dama di Leonardo nel 2000.

Il Concorso, ideato e organizzato dall’associazione 50&Più, è dedicato a tutti gli over 50 desiderosi di mettersi alla prova nelle quattro arti della parola e dell’immagine: prosa, poesia e pittura e fotografia. Per questa edizione sono state oltre 800 le opere in gara frutto della creatività e del desiderio di mettersi in gioco di artisti dilettanti provenienti da tutta Italia, molti dei quali si sono cimentati in più sezioni.

La giuria

A selezionare i vincitori è stata una giuria d’eccezione composta da grandi artisti e personalità della cultura: Renato Minore, scrittore, giornalista e critico letterario; Elio Pecora, uno degli scrittori capostipiti del novecento, autore di poesie, romanzi, saggi critici; Lina Pallotta, docente e fotografa pluripremiata; Duccio Trombadori, personalità eclettica, giornalista, scrittore, critico d’arte; Paolo Di Paolo, giovane scrittore, autore di romanzi di successo; René Bokoul, artista congolese, uno dei massimi pittori africani in attività, è anche l’autore dell’opera simbolo della XXXVII edizione del Concorso 50&Più, appositamente realizzata, dal titolo Il mondo a colori, un’esaltazione del valore dell’individuo nella sua diversità e bellezza proprio attraverso la forza del colore.

I Supervincitori

Nel corso dell’evento sono stati premiati anche i Supervincitori dell’edizione 2018 votati dai lettori della Rivista 50&Più e attraverso il sito 50epiu.it. Sono: per la sezione prosa, con 8.401 voti, Gabriella Zagaglia, di Pollenza (Mc), con il racconto Quel che resta del giorno; per la poesia, con 2.077, Maria Teresa Mazzotta, di Lecce, con Simulacri; per la pittura, con 2.201 voti, Gian Piero Penne, di Ronco Scrivia (Ge), con il dipinto Tramonto nel canneto; infine con 5.301 voti, Romano Zega, di Salerno, con la fotografia Buona notte.

Laboratori e workshop

Anche in questa edizione i partecipanti hanno avuto la possibilità di approfondire e accrescere le loro competenze nelle discipline artistiche grazie a seminari e laboratori tenuti da grandi artisti e professionisti della cultura. Il workshop dedicato alla fotografia Ritratti&Autoritratti con Lina Pallota, seguono i laboratori di pittura con Enrico Benaglia, I doni del mare, di poesia con Elio Pecora, La poesia e il poetico, di scrittura narrativa con Francesco Tarquini, Scrittura come gioco della parola. Inoltre, dopo il successo della scorsa edizione, si è tenuto il laboratorio di lettura ad alta voce Leggere per raccontare, con Fiorella Magrin e Vittorio Viviani. Infine, anche quest’anno molto partecipato è stato il laboratorio musicale preparatorio dello spettacolo “50&Più show” Viaggio a Sanremo… la città del Festival, che ha concluso l’evento, con il maestro Vincenzo De Filippo.