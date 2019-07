I fuochi degli Elvezi sul Monte Lema

Giovedì 1 agosto in occasione dello spettacolo pirotecnico che è in programma alle ore 22.30 sul lago di Lugano la sezione luinese del CAI propone una escursione sul Monte Lema per ammirare dall’alto i fuochi d’artificio. Un appuntamento speciale, per tutti gli amanti delle camminate immerse in ambienti suggestivi, che coincide con la celebrazione della festa nazionale svizzera, ricorrenza in vigore dal 1891, anno a cui risalgono i primi patti che formarono il nucleo dell’odierna Confederazione Elvetica.

Il ritrovo per i partecipanti è previsto alle ore 18.30 presso il posteggio situato all’ingresso delle piscine comunali di Luino, in via Lugano. Da qui il gruppo raggiungerà con mezzi propri il rifugio Campiglio in località Pradecolo, nel comune di Dumenza. Alle ore 19.15 cena (facoltativa €12) a base di pizzoccheri, fetta di torta, acqua, vino e caffè presso il rifugio (necessaria la prenotazione contattando il numero 3356696483, ndr).

Alle ore 20.45 avrà inizio la salita al Monte Lema, un’ora circa, per prendere posto con largo anticipo in attesa dell’inizio dei fuochi. Il rientro a Luino avverrà nella tarda serata.

Gli organizzatori raccomandano la presenza indispensabile di una pila o di una torcia, di un documento valido per l’espatrio. Non devono mancare giacca vento o pile, berretto in lana e guanti, da abbinare a calzature adeguate. Le iscrizioni sono gratuite e prevedono la condivisione delle spese auto. Ogni partecipante è considerato responsabile della propria incolumità.

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista per Soccorso Alpino –Infortuni.

Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it