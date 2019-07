Garavaglia assolto, 5 anni e mezzo a Mantovani

Assoluzione per Garavaglia e condanna per Mantovani. Le vicende giudiziarie nate in Regione Lombardia ma che fino a ieri coinvolgevano l’attuale viceministro dell’Economia ed esponente della Lega Massimo Garavaglia hanno visto il pronunciamento dei giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Milano.

Massimo Garavaglia è stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo milanese in cui era imputato per turbativa d’asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando ricopriva l’incarico di assessore lombardo all’Economia.

Un pronunciamento che fino al giorno prima lo stesso Garavaglia aveva predetto ma che fa di sicuro tirare un sospiro di sollievo alla Lega, al centro della bufera in questi giorni per l’indagine sui rapporti con la Russia che ha coinvolto alcuni suoi uomini.

Nello stesso processo, invece, è stato condannato a 5 anni e sei mesi l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani. L’esponente di Forza Italia era stato arrestato nell’ottobre del 2015 per corruzione, concussione . (reato dal quale è stato assolto) e turbativa d’asta.