Ginnastica in Festa, la Fenice fa un’ottima figura

Anche quest’anno l’Associazione sportiva dilettantistica La Fenice di Viggiù, qualificandosi per le finali nazionali, ha partecipato alla manifestazione “Ginnastica in festa” che si è tenuta a Rimini dal 21 al 30 giugno.

Un appuntamento della Federazione Ginnastica d’Italia tra i più attesi dell’anno.

La Fenice è stata felice di portare le sue due sezioni di Ginnastica Ritmica ed Artistica ottenendo risultati importanti. Nelle classifiche generali tra i primi posti per la sezioni ritmica troviamo: Sara Guarneri LB J2 1° posto al corpo libero, Lucrezia Buratti LC A3 5° posto in classifica generale e 2° posto alla palla ed infine Gaia Santinon LB A3 al 7° posto per la fune.

Inutile dire che per la società viggiutese questi risultati e la partecipazione di tutte le sue atlete alle nazionali è motivo di grande orgoglio.

L’impegno di giorni e giorni di gara per le atlete e per i tecnici è stato considerevole, ma hanno saputo confrontarsi in maniera lodevole con tutte le atlete del territorio nazionale. Per questo motivo un ringraziamento dalla società va ad entrambe le sezioni delle categorie allieve e junior, che con accanto i loro familiari hanno dimostrato impegno, coraggio e disponibilità nel mettersi alla prova in prima persona. Ringraziamento che viene allargato anche a tutte le atlete che per motivi di varia natura non hanno potuto presenziare alla manifestazione.

La ginnastica è uno sport fortemente formativo, ogni piccolo e grande atleta investe tempo, energie, carattere e forza per imparare. L’agonismo diventa così strumento per accettare le differenze, il confronto aperto e leale è modello virtuoso per le giovani generazioni. La ginnastica è salute, ma anche incontro, è allenare alla vita e alla crescita affinché le sfide del mondo d’oggi possano essere affrontate a testa alta.

Da sempre questi sono i temi cari alla Fenice, che da più di sedici anni accompagna i suoi atleti verso l’età adulta. Molti dei ragazzi più grandi sono rimasti in palestra dopo essere stati atleti per sperimentarsi nell’arte dell’insegnamento.

Le finali sono solo la punta di un iceberg che sottende una comunità che durante l’anno lavora alacremente e con grande entusiasmo.

Ogni piccolo e grande ginnasta è un essere singolo, un piccolo gioiello da valorizzare e sostenere, indipendentemente dalle competenze tecniche, ma per il semplice fatto di mettere in gioco la sua energia vitale.

Da diversi anni la società non si occupa solo di piccoli ma ha creato spazi molto interessanti per i ragazzi e per gli adulti.

Per maggiori informazioni sui corsi del prossimo anno sportivo si potrà accedere al sito: www.lafeniceviggiu.it.