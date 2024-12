L’associazione Ivantus dona nuove divise alla Protezione civile di Viggiù

L’associazione Ivantus ha donato sei divise complete di Protezione civile al Gruppo Comunale di Viggiù. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, dopo il Consiglio comunale del 30 novembre.

«L’Amministrazione comunale aveva già previsto l’acquisto di queste divise nel bilancio, ma grazie a questa donazione ha potuto destinare quelle risorse ad altre priorità, approvando durante la seduta una variazione di bilancio – dice il vicesindaco Carmelo Chiofalo a nome di tutta l’Amministrazione comunale – La vicinanza, il supporto reciproco e l’altruismo si manifestano nei gesti concreti come questo. Il legame tra la nostra comunità e l’associazione Ivantus si rafforza ogni giorno, grazie al loro impegno costante per il territorio e alla capacità di coinvolgere attivamente i cittadini di Viggiù nelle loro iniziative. Come Amministrazione, saremo sempre al fianco di realtà come questa, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio. Dunque un sentito ringraziamento all’associazione Ivantus per essere un esempio di solidarietà e altruismo, ci spiace che parte della minoranza “per impegni” non abbia partecipato a questo momento»