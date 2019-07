Guida all’acquisto del camino a gas

Il camino a gas negli ultimi anni si è imposto sul mercato complice la sua caratteristica facilità di installazione, unita alla sicurezza e alle medesime funzionalità di un caminetto tradizionale, contribuendo a rendere ogni abitazione notevolmente più impattante, grazie a una suggestiva visione della fiamma in grado di “danzare” all’interno del focolare senza alcuna interruzione, con le sue caratteristiche tonalità rosse e blu.

Proprio la caratteristica e vivace fiamma che compare all’interno del camino a gas mediante la semplice pressione di un interruttore, è in grado di conferire all’ambiente, l’atmosfera tipica del fuoco tradizionale coniugando la rapidità di installazione sempre tuttavia da effettuare per mezzo di un tecnico specializzato in grado di offrire una messa in opera certificata, rispondendo così alla Legge 46/90. La fiamma dunque, rappresenta la componente caratteristica del camino prefabbricato a gas che, alimentato da legna o carbone mineralizzato, è dotato di ugelli del gas e catalizzatore in grado non solo di accenderla ma di farla sembrare perfettamente naturale.

Perché scegliere un camino a gas

Il caminetto a gas rappresenta una delle soluzioni più versatili presenti nel mercato del riscaldamento ecologico, complice la rapidità degna di nota con cui è in grado di riscaldare fino a 120 mq, e non da meno l’opportunità di risparmiare sull’acquisto di legna o pellet per la combustione così come sull’installazione di un impianto idraulico accessorio. Questa tipologia di camino si distingue grazie alle sue linee eleganti e moderne risultando perfettamente integrabile in qualsiasi tipo di ambiente a prescindere dall’arredamento e dallo stile, vantando prezzi relativamente accessibili che possono aggirarsi tra 1.000 e 2.500 euro se si prediligono marchi e design originali.

Proprio il camino a gas inoltre, è in grado di riscaldare l’ambiente attraverso l’emissione di aria calda umidificata, prevenendo in questo modo eventuali fastidi prodotti dalla secchezza presente nell’aria stessa: alcuni modelli offrono altresì l’opportunità di integrare essenze balsamiche, e di sfruttare il calore dei fumi prodotti per la produzione di acqua calda, mediante un cosiddetto recuperatore di calore che permette di contenere, come un silos, dai 60 ai 90 litri d’acqua calda mantenuta a una temperatura di circa 60° C, grazie all’alimentazione sinergica con l’energia elettrica.

Tipologie di camini a gas

I modelli di camini a gas possono differire in modo particolare sotto l’aspetto estetico, sebbene le varie tipologie vengano tendenzialmente suddivise in virtù del meccanismo di funzionamento. Si distinguono principalmente in:

Camini a gas senza canna fumaria : caratterizzati da un’evidente semplicità costruttiva, non necessitano della costruzione di un canale adatto alla fuoriuscita dei fumi, risultando indicati per tutti coloro che, per svariati motivi non possono sfruttare una canna fumaria. Non presentando un tiraggio naturale, i camini privi di canna fumaria vedono necessaria la presenza di un vetro.

: caratterizzati da un’evidente semplicità costruttiva, non necessitano della costruzione di un canale adatto alla fuoriuscita dei fumi, risultando indicati per tutti coloro che, per svariati motivi non possono sfruttare una canna fumaria. Non presentando un tiraggio naturale, i camini privi di canna fumaria vedono necessaria la presenza di un vetro. Camini a gas con canna fumaria a fiamma libera: in questo caso sia la costruzione che l’installazione, presentando qualche complicazione in più. Non necessitano della presenza di un vetro e sono costituiti da un sistema di tiraggio naturale in grado di garantire un’espulsione ancora più sicura dei fumi.

in questo caso sia la costruzione che l’installazione, presentando qualche complicazione in più. Non necessitano della presenza di un vetro e sono costituiti da un sistema di tiraggio naturale in grado di garantire un’espulsione ancora più sicura dei fumi. Camini a gas con canna fumaria e con vetro: simili nel funzionamento alla tipologia di camini a gas precedente, presentano il vetro quasi esclusivamente come fattore puramente estetico, sebbene garantiscano comunque una più lineare espulsione dei fumi. Non meno importante, essendo la fiamma “meno libera” può essere regolata con maggiore rapidità.

simili nel funzionamento alla tipologia di camini a gas precedente, presentano il vetro quasi esclusivamente come fattore puramente estetico, sebbene garantiscano comunque una più lineare espulsione dei fumi. Non meno importante, essendo la fiamma “meno libera” può essere regolata con maggiore rapidità. Camini a gas a incasso: si tratta di una tipologia di camini facilmente riconducibile sia ai modelli con canna fumaria che senza. Tuttavia a fare la differenza è sicuramente il design raffinato ed elegante, in grado di riprodurre perfettamente l’aspetto di un tradizionale caminetto in muratura, così come il prezzo, notevolmente più alto poiché ovviamente giustifica i costi della messa in opera più articolata e complessa.

Borzotti.it offre una vasta gamma di camini a gas dalle linee classiche, moderne e di design, con o senza canna fumaria, pronti ad assecondare ogni genere di esigenza legata all’impianto di riscaldamento.

Scegliere un camino a gas: i vantaggi

I camini a gas dispongono di molteplici vantaggi rispetto ai caminetti tradizionali, primo tra tutti la facilità di manutenzione: se di fatto il camino tradizionale va pulito con regolarità rimuovendo ogni scarto prodotto dalla combustione del legno, in modo tale da evitare che la canna fumaria presenti incrostazioni, il camino a gas non necessita di alcun tipo di pulizia proprio perché sfrutta il gas in sostituzione al tradizionale combustibile.

Il camino a gas risulta anche molto più semplice circa il suo utilizzo poiché sfrutta semplicemente un pulsante per l’accensione a dispetto del tradizionale caminetto che rappresenta un impegno non poco gravoso a causa delle molteplici azioni da compiere: tra queste compare il rifornimento e lo stoccaggio della legna così come la collocazione in modo tale da favorire la combustione. Tale soluzione volta al riscaldamento degli ambienti, propone inoltre una più rapida installazione che avviene come se il camino fosse un semplice elettrodomestico, senza la necessità di porre in atto alcun tipo di intervento strutturale. Più sicuri, i camini a gas non disperdono nell’aria i fumi prodotti dalla combustione, e garantiscono un risparmio significativo poiché il gas risulta meno oneroso rispetto a combustibili alternativi quali la legna o lo stesso pellet, questo però tenendo conto che l’efficienza calorica, a seconda del modello scelto, può comunque risultare leggermente inferiore.

I camini a gas offrono un notevole impatto estetico, risultano gradevoli e costituiti da un design spesso unico e apprezzato dai più. Acquistare un camino a gas significa dunque assicurarsi i medesimi vantaggi dati dall’utilizzo di un camino tradizionale, ma con una manutenzione e una gestione dell’impianto di riscaldamento nettamente inferiori complice l’utilizzo di un gas combustibile ecologico e pulito. Insomma, rappresenta senza dubbio la soluzione più indicata per chi desidera riscaldare adeguatamente l’ambiente senza tuttavia dover rinunciare allo stile, al design e alla percezione di uno spazio accogliente come solo un camino sa rendere.

Risulta inoltre installabile in una qualsiasi tipologia di appartamento, permettendo di riscaldare facilmente ogni locale senza tuttavia determinare sbalzi di temperatura e sempre in totale sicurezza, grazie alla presenza di sistemi di controllo in grado di bloccare l’erogazione di gas in maniera automatica in caso di fuoriuscite accidentali di fumi o di perdita di fiamma. In ultimo, ma non certo in ordine di importanza, il camino a gas può essere facilmente collocato anche in ambienti esterni, magari sotto un portico, in una veranda o ancora al di sotto di un terrazzo o su di un attico, in modo da creare un’atmosfera particolarmente suggestivo, specie se la scelta ricade su un modello rivestito in pietra o in ardesia. Versatile, ricercato e funzionale, ecco che il camino a gas è pronto a rimpiazzare facilmente gli impianti di riscaldamento tradizionali, garantendo sicurezza e affidabilità.