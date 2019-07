Incendio in un condominio di otto piani, evacuati tutti i residenti

Allarme incendio nella piazza centrale di Venegono Inferiore. L’allerta è scattata intorno alle 10,30 del mattino di giovedì 18 luglio quando, per cause ancora in fase di accertamento, il locale contatori e parte dello scantinato di un condominio di piazza Santi Giacomo e Filippo sono stati interessati da un incendio e il denso fumo sprigionatosi ha invaso androne e scale del palazzo.

Si tratta di un edificio che ospita al piano terra alcuni esercizi commerciali, tra i quali anche la filiale di Poste Italiane, e numerosi appartamenti disposti su sette piani.

L’incendio, che si è sviluppato nello scantinato, ha prodotto una colonna di fumo che si è diffusa per tutto il palazzo attraverso le scale e il vano dell’ascensore, bloccando i condomini all’interno degli appartamenti.

Immediatamente è scattato l’allarme e l’intervento dei Vigili del fuoco, sul posto insieme alla Polizia locale, ai Carabinieri e ai volontari del soccorso sanitario con un ingente dispiegamento di mezzi.

I 22 Vigili del fuoco sono intervenuti con sei automezzi: con tre autopompe, un’autobotte, un’autoscala e l’Unita Mobile Protezione vie respiratorie dei Vigili del fuoco con bombole di aria respirabile. Gli operatori hanno salvato sei persone evacuandole grazie l’autoscala, spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Tutti i residenti, una trentina di famiglie, sono stati evacuati e fatti uscire in strada.

Non si registrano feriti ma gli operatori del soccorso sanitario hanno preso in cura alcune persone che hanno respirato il denso fumo; per qualcuno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.