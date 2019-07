Incendio in una fabbrica a Gorla Minore

I vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio a Gorla Minore.

L’allarme è scattato intorno alle 17.40, in via Redipuglia 2, alla Cipa srl, una azienda chimica (foto d’archivio).

Il comando vigili del fuoco ha inviato sul posto due autopompe dai distaccamenti di Busto Arsizio e Saronno, l’autoscala da quello milanese di Legnano e un “carro aria” (rifornimento ossigeno per gli autorespiratori) da Varese.

Il 118 ha inviato anche un’ambulanza e un’automedica, in via precauzionale.