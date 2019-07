Incidente nella notte sull’autostrada A8 alla barriera di Milano, soccorso un 29enne

Un incidente autostradale è avvenuto lungo la A8 nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio. È successo tra la barriera di Milano e l’uscita per la Fiera intorno alle 23.30.

Dopo il violento impatto un 29enne è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto ed estratto solo grazie ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari della squadra di soccorso AREU della croce rossa di Lainate.

L’uomo è stato trasportato nella notte in codice rosso all’ospedale Niguarda ma non è in pericolo di vita.